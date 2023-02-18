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1 час назад

У России появился целый теневой флот нефтяных танкеров

Майк Габриелян

У России появился целый теневой флот нефтяных танкеров. Он оценивается в 2,2 млрд и используется, чтобы экспортировать нефть и топливо в условиях западных санкций. Такое предположение выдвинуло агентство Bloomberg.

У России появился целый теневой флот нефтяных танкеров
Фото: ПАО "Газпром"ПАО "Газпром"

В феврале начали действовать санкции в отношении российских нефтепродуктов. За это время выручка судов, перевозящих нефтепродукты, увеличилась в 5 раз.

Агентство пишет, что Россия якобы собрала теневой флот, но его точный размер определить затруднительно: принадлежность большинства российских судов держится в секрете.

«Огромное количество компаний стало переходить из рук в руки. От обычного, официального флота был отрезан громадный кусок», - пишет Bloomberg.

По оценкам Trafigura, во флоте могут числиться 600 судов, из них 400 перевозят сырую нефть. Другие судовладельцы называют меньшую цифру – от 10% до 12% мирового танкерного флота.

Появление теневого флота вылилось в масштабное повышение цен на перевозки для всего мира. Стоимость перехода танкера через Атлантику увеличилась в 5 раз.

Ранее Финляндия забеспокоилась из-за российского танкерного флота.

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