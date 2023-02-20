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47 минут назад

Рублю предрекли укрепление к доллару и евро к концу февраля

Лера Букина

Укрепление рубля к основным иностранным валютам – доллару и евро – ожидается к концу текущего месяца. Таким прогнозом финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов поделился с агентством «Прайм».

Он отметил, что уровень в 70,00-80,00 руб. является комфортным для Минэкономразвития. Собеседник предположил, что в связи с дефицитом бюджета и падением предложения экспортной выручки доллар будет торговаться по 78-80 руб.

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Аналитик также подчеркнул, что российская национальная валюта будет ощущать давление до появления позитивных данных по сокращению дефицита бюджета. Он не ждет роста доллара в ближайший месяц выше отметки в 82 руб., евро — в 80-81 руб., китайского юаня — в 11 руб.

Напомним, что в феврале американская валюта впервые с апреля 2022 года превысила уровень в 75 рублей, а европейская валюта — в 80 рублей.

Ранее аналитики УК «Альфа-Капитал» рассказали о причинах падения рубля. По их словам, драйвером его снижения стала отмена обязательного объема продажи валюты для части российских экспортеров с 6 февраля.

Рынки,Владислав Антонов,УК Альфа-Капитал,Минэкономразвития,
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