Рублю предрекли укрепление к доллару и евро к концу февраля

Укрепление рубля к основным иностранным валютам – доллару и евро – ожидается к концу текущего месяца. Таким прогнозом финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов поделился с агентством «Прайм».

Он отметил, что уровень в 70,00-80,00 руб. является комфортным для Минэкономразвития. Собеседник предположил, что в связи с дефицитом бюджета и падением предложения экспортной выручки доллар будет торговаться по 78-80 руб.

Аналитик также подчеркнул, что российская национальная валюта будет ощущать давление до появления позитивных данных по сокращению дефицита бюджета. Он не ждет роста доллара в ближайший месяц выше отметки в 82 руб., евро — в 80-81 руб., китайского юаня — в 11 руб.

Напомним, что в феврале американская валюта впервые с апреля 2022 года превысила уровень в 75 рублей, а европейская валюта — в 80 рублей.