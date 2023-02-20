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1 час назад

Российский сжиженный газ подешевел в десять раз

Lenta.ru

Оптовые цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) в России в период с февраля 2022 года по февраль 2023-го снизились почти в десять раз, до 2,4 тысячи рублей за тонну. Такой результат стал абсолютным минимумом для торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), при этом котировки показывают исключительную волатильность пишет «Коммерсантъ».

Российский сжиженный газ подешевел в десять раз
Фото: ТАССТАСС

За последнюю неделю стоимость пропан-бутана дошла до 3,6 тысячи рублей. Это все равно ниже показателей прошлого года в 6,4 раза, но суточный рост почти на 15 процентов и месячный на 26 процентов настораживает рынок.

В течение последнего года стоимость СУГ на бирже за месяц могла измениться более чем в два раза, что, по мнению экспертов, связано с западными санкциями и сложившимся профицитом топлива. Традиционно крупнейшим рынком для СУГ из России была Европа, но после начала вооруженного конфликта на Украине объемы поставок рухнули.

Собеседники издания ожидают, что такие скачки цен при рекордно низкой средней стоимости сохранятся до восстановления спроса, в первую очередь экспортного. Исправить ситуацию может двукратное снижение вывозной пошлины на пропан-бутан, с 46 долларов за тонну до 21 доллара в феврале, а также ее обнуление в марте.

Решение позволит увеличить поставки за рубеж и поспособствует стабилизации рынка, хотя ради этого придется пожертвовать сборами в бюджет. По оценке Нины Адамовой из ЦЭП Газпромбанка, на горизонте двух лет существенно нарастить потребление на внутреннем рынке невозможно, поэтому производителям придется любой ценой искать каналы сбыта за рубежом.

Ранее агентство Reuters предположило, что российский СУГ продают на Украину страны Балтии, поскольку украинские компании получают крупную скидку по сравнению с аналогичными партиями из Польши и Румынии.

Рынки,Коммерсант,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,Газпромбанк,
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