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23 минуты назад

«Нельзя исключать колебаний»: что будет с курсом валют в России

Вечерняя Москва

Сложно спрогнозировать, будут ли меняться курсы доллара и евро в конце февраля или начале марта. Более конкретные прогнозы можно сделать на лето: в частности, с большой долей вероятности евро будет слабее доллара. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

Что будет с курсом валют в России
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Как отметил эксперт, политические события оказывают большое влияние на валютный курс в России.

— Очень многое зависит от политики. А политику предсказывать сложно и даже невозможно. Когда началась специальная военная операция, я говорил, что не знаю, каким будет курс доллара завтра, но знаю, каким будет через полгода. Сейчас я считаю, что с высокой вероятностью на 1 июля он будет примерно 65 рублей, — предположил собеседник «ВМ».

Прогнозировать курс доллара на конец зимы или начало весны — дело неблагодарное, уверен Разуваев. Так как курс валюты в России сейчас сильно зависит от политики, то нельзя исключать его колебаний, подчеркнул эксперт.

По мнению специалиста, положение евро будет ухудшаться.

— С высокой долей вероятности евро летом будет дешевле доллара. К евро я вообще отношусь очень настороженно. На мой взгляд, это токсичная валюта. Мне кажется, что относительно скоро некоторые страны ЕС (например, Италия и Испания) будут выходить из зоны евро. Им со своими национальными валютами будет проще, — предположил эксперт.

Как отметил экономист, ослабление рубля немного ускоряет инфляцию. Гипотетически из-за этого Центробанк может повысить ключевую ставку, что приведет к удорожанию кредитов и росту процентов по вкладам. Однако вместе с этим сейчас наметился тренд на снижение инфляции, поэтому с высокой долей вероятности ставки повышаться не будут, резюмировал эксперт.

Рынки,Александр Разуваев,Банк России,ЕС,
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