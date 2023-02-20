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1 час назад

Цены на газ в Европе выросли до 545 долларов

Елена Прошина

Стоимость мартовских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе выросла почти до 545 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на газ в Европе выросли до 545 долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На открытии торгов газ в Европе стоил 552,6 доллара. В течение дня стоимость топлива колебалась от 540 до 571,2 доллара. По итогам торгов газ в Европе находился на уровне в 544,9 доллара за тысячу кубометров, показав рост в 0,9%. В пятницу, 17 февраля, он стоил 540,1 доллара.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что стране удалось избавиться от зависимости от импорта природного газа из России. По ее словам, сделать это получилось благодаря помощи со стороны многих западных стран, в том числе «Фонду энергетической уязвимости».

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