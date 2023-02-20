Цены на газ в Европе выросли до 545 долларов

Стоимость мартовских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе выросла почти до 545 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На открытии торгов газ в Европе стоил 552,6 доллара. В течение дня стоимость топлива колебалась от 540 до 571,2 доллара. По итогам торгов газ в Европе находился на уровне в 544,9 доллара за тысячу кубометров, показав рост в 0,9%. В пятницу, 17 февраля, он стоил 540,1 доллара.