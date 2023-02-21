Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

Курс доллара вернулся к 75 рублям

Lenta.ru

К завершению основной торговой сессии на Мосбирже во вторник, 21 февраля, курс доллара вернулся на уровень 75 рублей, а евро поднялся выше 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара вернулся к 75 рублям
Фото: ТАССТАСС

Доллар остановился на уровне 75,05 рубля, евро — на уровне 80,1 рубля. Индекс Мосбиржи поднялся до 2211 пункта, а индекс РТС — до 928 пунктов.

В начале дня рубль слабел на фоне опасений участников торгов по поводу послания Федеральному собранию президента страны Владимира Путина. В процессе российская валюта, напротив, окрепла на фоне относительно мягкой риторики. Тем не менее к концу дня рост сошел на нет.

Курс российской валюты снижается с декабря прошлого года на фоне санкций против российской нефти со стороны западных стран, что снижает приток долларов и евро на биржу. Для компенсации выпадающих доходов Минфин поручил Центробанку вернуться к продажам резервов. Также правительство намерено собрать с бизнеса разовый платеж, в настоящее время речь идет о 300 миллиардах рублей.

Уже после выступления Путина министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что в настоящее время речи о повышении налогов не идет.

Рынки,Антон Силуанов,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий