В G7 договорились о совместном обеспечении потолка цен на энергоносители из РФ

Страны G7 договорились продолжить работу для обеспечения ценового лимита на российские энергоносители и предотвращения попыток обойти их, следует из заявления министров финансов и управляющих центральными банками государств «Большой семёрки».

«Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими партнёрами для обеспечения соблюдения предельных цен на нефть и нефтепродукты и предотвращения попыток обойти эту меру», — приводит заявление РИА Новости.

Уточняется, что антироссийские меры не направлены на усиление энергетической или продовольственной нестабильности, а преследуют цель ограничить способность Москвы «получать непредвиденную прибыль от изменений мировых цен на нефть».