В России изменится порядок расчета цены нефти для налогообложения

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий методику определения цены российской экспортной нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом предусматривается ограничение скидки на Urals при налогообложении с апреля 2023 года. В случае, если в апреле дисконт на нефть Urals будет превышать $34 от средней цены Brent, НДПИ и НДД будут рассчитываться исходя из стоимости Urals с дисконтом в $34 от Brent. В мае при налогообложении стоимость Urals будет определяться с учетом дисконта в $31 от Brent, в июне - в $28, а с июля - $25.

Сейчас при налогообложении для определения средней цены нефти Urals в России используют котировки агентства Argus. При этом Argus с октября 2022 года изменило методику оценки стоимости нефти Urals из-за перенаправления ее поставок из стран Европы в другие регионы, начав оценку цены в российских портах отгрузки нефти.