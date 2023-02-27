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2 часа назад

Мосбиржа приостановила торги паями 15 БПИФов под управлением "Тинькофф капитал"

ТАССиещё 1

Мосбиржа приостановила торги паями 15 БПИФов под управлением "Тинькофф капитал", говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Приостановлены торги паями БПИФов под управлением «Тинькофф капитал»
Фото: ТАССТАСС

Приостановка торгов связана c временной невозможностью определения стоимости чистых активов фондов, а также выдаче и погашении паев по ним.

Так, приостановка коснулась БПИФ "Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США" (TUSD), БПИФ "Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро" (TEUR), БПИФ "Тинькофф Золото" (TGLD), БПИФ "Тинькофф США 500" (TSPX), БПИФ "Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий" (TGRN), БПИФ "Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития" (TSST), БПИФ "Тинькофф Индекс обратного выкупа" (TBUY), БПИФ "Тинькофф Индекс Развивающихся рынков" (TEMS), БПИФ "Тинькофф Индекс ФинТех компаний" (TFNX), БПИФ "Тинькофф Индекс Кибербезопасности" (TCBR), БПИФ "Тинькофф Полупроводники" (TSOX), БПИФ "Тинькофф Индекс Пан Азии" (TPAS), БПИФ "Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны" (TEUS), БПИФ "Тинькофф Еврооблигации в Евро" (TBEU) и БПИФ "Тинькофф Искусственный интеллект" (TRAI).

Как сообщили в УК Тинькофф Капитал, компания приступила к реализации инфраструктурных изменений, которые позволят клиентам, как и ранее, торговать всеми фондами Тинькофф.

"Реализация этих решений требует временной приостановки торгов фондами Тинькофф, в составе которых есть иностранные активы. Погашение паев напрямую через Уполномоченных лиц в этот период будет также недоступно", - пояснили в компании.

Там добавили, что возобновление торгов валютными фондами Тинькофф произойдет в течение ближайших дней.

Ранее ЕС ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и банка "Тинькофф". Как следует из материалов официального журнала ЕС, ограничения в отношении этих банков предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями.

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