Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
2 часа назад

Аналитик рассказала, какой будет цена на нефть в начале марта

Российская Газета

В первых числах марта цена на нефть сильно не изменится и будет варьироваться от 82 до 85 долларов за баррель. Об этом рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, пишет RT.

Аналитик рассказала, какой будет цена на нефть в начале марта
Фото: РИА Новости РИА Новости

Эксперт обратила внимание, что в таком же узком коридоре цена нефти колебалась в феврале.

По словам Мильчаковой, резкий скачок цены вверх может вызвать сокращение запасов нефти, но, если его не произойдет, стоимость существенно не изменится от текущих уровней.

Аналитик отметила, что в марте Россия начнет сокращать добычу нефти, вот тогда сообщения об этом могут стать «бычьими» факторами о цене нефти.

Рынки,Наталья Мильчакова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий