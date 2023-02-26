Аналитик рассказала, какой будет цена на нефть в начале марта

В первых числах марта цена на нефть сильно не изменится и будет варьироваться от 82 до 85 долларов за баррель. Об этом рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, пишет RT.

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Эксперт обратила внимание, что в таком же узком коридоре цена нефти колебалась в феврале.

По словам Мильчаковой, резкий скачок цены вверх может вызвать сокращение запасов нефти, но, если его не произойдет, стоимость существенно не изменится от текущих уровней.