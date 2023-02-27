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46 минут назад

Цены на газ в Европе упали

Lenta.ru

В начале недели биржевые цены на газ в Европе снижаются более чем на четыре процента. Мартовские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF упали ниже 540 долларов за тысячу кубометров, апрельские торгуются несколько дешевле, а майские — немного дороже, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе упали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На минимуме котировки доходили до 535 долларов, по состоянию на 11:20 по московскому времени они скорректировались до 544 долларов (минус три процента к началу торгов).

В пятницу, 24 февраля, торги завершились на уровне 559 долларов за тысячу кубометров. Текущее значение в три раза ниже, чем годом ранее — 1555,5 доллара.

Падение биржевых цен на газ продолжается с октября прошлого года на фоне реализации всех угроз относительно прекращения поставок российского газа, теплой зимы, эффективной политики Евросоюза по экономии топлива, стабильных поставок сжиженного природного газа (СПГ), а также рекордных запасов в подземных хранилищах.

Глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран в феврале заявил, что Россия проиграла энергетическую войну с Европой, поскольку та научилась обходиться без российских ресурсов. По его мнению, цены на газ уже вернулись на разумный уровень и нового роста не предвидится.

Рынки,Пьер Андюран,ЕС,
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