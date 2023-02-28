Совет по кодификации выступил против законопроектов о цифровом рубле

Проекты законов о введении и регулировании цифрового рубля в России не были одобрены Советом по кодификации при президенте РФ. Об этом заявил глава Совета и председатель конституционного комитета Госдумы Павел Крашенинников, передает агентство «Прайм».

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О том, что группа депутатов во главе с председателем комитета Думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенаторов внесла пакет из двух законопроектов, стало известно в минувшем декабре. Данные законопроекты вносят изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля.

По словам Крашенинникова, идея о цифровой форме существования национальной валюты возражений не вызывает, однако для реализации инициативы необходимо проработать несколько концептуальных вопросов.

Авторы выступают за введение нового термина «оператор платформы цифрового рубля», причем прежнее название предлагают убрать. Кроме того, некоторые «новые» нормы дублируют существующие в Гражданском кодексе. Это, как уточнил Крашенинников, может отразиться на системности ГК РФ.

Речи о правовом регулировании этой сферы не может идти без «исчерпывающего описания оснований возникновения правоотношений с участием» цифрового рубля, указал он.