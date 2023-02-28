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56 минут назад

Совет по кодификации выступил против законопроектов о цифровом рубле

Лера Букина

Проекты законов о введении и регулировании цифрового рубля в России не были одобрены Советом по кодификации при президенте РФ. Об этом заявил глава Совета и председатель конституционного комитета Госдумы Павел Крашенинников, передает агентство «Прайм».

Совет по кодификации выступил против законопроектов о цифровом рубле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О том, что группа депутатов во главе с председателем комитета Думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенаторов внесла пакет из двух законопроектов, стало известно в минувшем декабре. Данные законопроекты вносят изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля.

По словам Крашенинникова, идея о цифровой форме существования национальной валюты возражений не вызывает, однако для реализации инициативы необходимо проработать несколько концептуальных вопросов.

Авторы выступают за введение нового термина «оператор платформы цифрового рубля», причем прежнее название предлагают убрать. Кроме того, некоторые «новые» нормы дублируют существующие в Гражданском кодексе. Это, как уточнил Крашенинников, может отразиться на системности ГК РФ.

Речи о правовом регулировании этой сферы не может идти без «исчерпывающего описания оснований возникновения правоотношений с участием» цифрового рубля, указал он.

17 февраля первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что запуск пилотного проекта на реальных операциях с цифровым рублем запланирован на 1 апреля текущего года. В проекте примут участие 13 банков, уточнила она. Речь идет об операциях между физическими лицами и платежах в торгово-сервисных предприятиях. Кредитные организации уже подтвердили свою готовность протестировать механизм.

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