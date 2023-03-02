Акции Tesla рухнули из-за планов выпускать дешевый электромобиль

Акции Tesla рухнули на 5,27 процента после завершения основной торговой сессии на бирже, следует из данных Nasdaq. Стоимость ценных бумаг упала на 10,66 доллара, до 192,11 доллара.

Это произошло на фоне того, что гендиректор компании Илон Маск презентовал план развития компании на ближайшие годы. Он включал в себя в том числе разработку и начало выпуска новой модели электромобиля, которая будет значительно дешевле нынешних. При этом руководство Tesla не назвало конкретных сроков и примерную стоимость автомобиля.

Ранее группа акционеров Tesla подала в суд на Илона Маска и руководство компании. В коллективном иске они указали, что их обманули насчет эффективности автопилота и того, насколько безопасно он управляет электрокаром.

Акционеры отметили, что покупали ценные бумаги Tesla с февраля 2019 года по февраль 2023 года и на фоне новостей об авариях с участием электрокаров и отзывной кампании они потеряли деньги. Поэтому они требуют от Маска и представителей фирмы погасить их убытки.