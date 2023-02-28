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1 час назад

В Польше заявили, что Россия перестала поставлять нефть после визита Байдена

Елена Прошина

Глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек сообщил, что Россия остановила свои поставки нефти после того, как Варшаву посетил президент США Джо Байден. Об этом пишет ТАСС.

В Польше заявили, что Россия перестала поставлять нефть после визита Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Обайтека, Польша подписала контракт с российской «Татнефтью», который действителен до 2024 года. Однако поставки топлива были прекращены после визита в Варшаву Джо Байдена. При этом поставки «Татнефти» составляли 10% от всей нефти, которая поставлялась в Польшу – таким образом, страна полностью перешла на нефть нероссийского происхождения.

При этом ещё 25 февраля в Orlen сообщили об остановке поставок российского топлива по нефтепроводу «Дружба». Позже эту информацию подтвердили в «Татнефти». По словам официального представителя компании Игоря Демина, компания не стала прокачивать нефть на польское направление из-за того, что не были оформлены маршрутные поручения с оплатой.

Ранее полиция Албании арестовала капитана танкера с контрабандной российской нефтью.

Рынки,Игорь Демин,Джозеф Байден,Татнефть,
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