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12 минут назад

Молдавия купит российский газ по двойной цене

Lenta.ru

Стоимость российского газа для Молдавии в марте составит 1011 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил глава молдавской компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

Молдавия купит российский газ по двойной цене
Фото: 

Установленная на текущий месяц стоимость будет ниже, чем в феврале, когда Молдавия отдавала по 1054 доллара за тысячу кубометров топлива. Однако закупочная цена для страны почти в два раза выше, чем стоимость топлива на бирже.

В ходе торгов 1 марта газовые фьючерсы с поставкой в апреле с крупнейшего хаба в Европе TTF торговались на уровне примерно 531 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. В нижней точке стоимость достигала 526 долларов.

Ранее Чебан признал, что Молдавии невыгодно покупать топливо у российского «Газпрома» из-за высоких цен, в то время как «Молдовагаз» закупает газ у трейдеров по более выгодным ценам. Компания продолжает обсуждать с поставщиком вопросы об объемах поставок топлива и его оплате, но между сторонами есть недопонимание. Прежде всего это связано с разногласиями по вопросу исторического долга страны перед Россией и его аудита.

В конце февраля президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна впервые в истории перестала зависеть от одного импортера природного газа. По ее словам, трудности, с которыми сталкиваются жители республики из-за высоких цен на топливо, связаны в том числе с происходящим на Украине.

Рынки,Вадим Чебан,Газпром,
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