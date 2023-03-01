Молдавия купит российский газ по двойной цене

Стоимость российского газа для Молдавии в марте составит 1011 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил глава молдавской компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

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Установленная на текущий месяц стоимость будет ниже, чем в феврале, когда Молдавия отдавала по 1054 доллара за тысячу кубометров топлива. Однако закупочная цена для страны почти в два раза выше, чем стоимость топлива на бирже.

В ходе торгов 1 марта газовые фьючерсы с поставкой в апреле с крупнейшего хаба в Европе TTF торговались на уровне примерно 531 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. В нижней точке стоимость достигала 526 долларов.

Ранее Чебан признал, что Молдавии невыгодно покупать топливо у российского «Газпрома» из-за высоких цен, в то время как «Молдовагаз» закупает газ у трейдеров по более выгодным ценам. Компания продолжает обсуждать с поставщиком вопросы об объемах поставок топлива и его оплате, но между сторонами есть недопонимание. Прежде всего это связано с разногласиями по вопросу исторического долга страны перед Россией и его аудита.