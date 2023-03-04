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38 минут назад

Нефть марки Brent взлетела в цене

Елена Прошина

Цены на нефть на мировом рынке растут, стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в мае достигла 86 долларов за баррель. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Нефть марки Brent взлетела в цене
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что по состоянию на 03.00 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,47%. Теперь он стоит 86 долларов за баррель. В последний раз цена фьючерса этой марки достигла той же отметки 16 февраля.

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Ранее глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что новый порядок мониторинга цен на нефть позволит отслеживать реальную стоимость реализации сырья из России.

Издание напоминает, что Министерство энергетики РФ утвердило правила мониторинга цен на экспортную нефть. Отчеты будут появляться ежемесячно, в них будут вносить данные агентства Argus, ФТС и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Шульгинов подчеркнул, что новый порядок мониторинга цен позволит снизить риски продажи российской нефти по сниженным ценам. Этот риск возрос после введения Западом «потолка цен» на нефть из РФ. Он добавил, что утвержденный министерством порядок наблюдения за экспортными ценами на сырье также станет удобным механизмом для налогообложения нефтяной отрасли.

Рынки,Николай Шульгинов,Минэнерго России,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,
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