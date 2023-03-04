Нефть марки Brent взлетела в цене

Цены на нефть на мировом рынке растут, стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в мае достигла 86 долларов за баррель. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

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Уточняется, что по состоянию на 03.00 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,47%. Теперь он стоит 86 долларов за баррель. В последний раз цена фьючерса этой марки достигла той же отметки 16 февраля.

Ранее глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что новый порядок мониторинга цен на нефть позволит отслеживать реальную стоимость реализации сырья из России.

Издание напоминает, что Министерство энергетики РФ утвердило правила мониторинга цен на экспортную нефть. Отчеты будут появляться ежемесячно, в них будут вносить данные агентства Argus, ФТС и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.