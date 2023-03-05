Запасы газа в европейских хранилищах снова снизились

Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) снова снизился. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Уточняется, что на конец газовых суток 3 марта (08:00 мск 4 марта) хранилища были заполнены менее чем на 60 процентов — на 59,57 процента, что на 0,44 процентного пункта ниже, чем в предыдущие сутки. Таким образом в настоящее время общий объем газа в европейских ПХГ оценивается в 65 миллиардов кубометров.

Как отмечается, данный показатель почти на 20 процентов превышает средние значения на эту дату за последние пять лет. Так, в отопительном сезоне 2021-2022 годов уровень заполненности газовых хранилищ упал ниже 60 процентов еще 15 декабря.