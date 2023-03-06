Странам Евросоюза следует до конца марта принять решение о снижении потолка цен на российскую нефть до 30 долларов США за баррель. Такое мнение высказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в опубликованном в понедельник интервью агентству Bloomberg.

"Мы должны установить верхний предел цен на российскую нефть, чтобы не позволить российскому государству получить дополнительную выгоду", - отметил Рейнсалу.

По его словам, снижение потолка стоимости нефти из РФ на 50% стало бы шагом "в правильном направлении".

Глава МИД Эстонии также сообщил о необходимости "продолжать дружеское давление" на соседние с Россией страны. По мнению Рейнсалу, это позволит добиться того, чтобы они не участвовали в нарушениях антироссийского санкционного режима ЕС.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года начали действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов.