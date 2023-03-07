Биржевые цены на бензин в России подскочили

Биржевые цены на бензин, которые начали расти в середине февраля 2023 года, уже приблизились к максимальным показателям за год. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные торгов.

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Стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 увеличилась 6 марта на 2,6% и 2,5%, до 47,7 тыс. и 50,9 тыс. руб. за тонну соответственно. Устойчивый рост стоимости топлива возобновился в первой половине февраля и сейчас находится на максимальных уровнях за последний год, сравнявшись со значениями конца лета 2022 года.

Источники издания отметили, что рост цен в феврале произошел из-за того, что Минфин решил снизить компенсации нефтекомпаниям по демпферу с апреля, так как поступления в бюджет из-за падения котировок Urals стали снижаться. Кроме того, правительство планирует в марте снизить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом в Минэнерго заявили, что рынок нефтепродуктов в России обеспечен предложением полностью. Кроме того, цены до недавних пор были на очень низком уровне, поэтому сейчас спрос восстанавливается, отчего цены стали расти.

В Минэнерго добавили, что у АЗС сейчас высокая доходность, поэтому изменение биржевых котировок не повлияет на стоимость бензина на самих АЗС. Эксперты рынка сошлись во мнении, что цены на топливо действительно были на достаточно низком уровне в последнее время. Поэтому снижение демпфера несильно повлияет на конечную стоимость бензина, который все равно будет ниже показателя годом ранее.