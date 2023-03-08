Банки Швейцарии пожаловались на уход китайцев из-за санкций против России

Главы крупных банков в Швейцарии сообщили, что многие их крупные клиенты из Китая отказались от сотрудничества из-за санкций против России. Об этом пишет Financial Times (FT), выдержки из материала приводит агентство «Прайм».

Руководители шести из десяти крупнейших банков страны рассказали, что сотни потенциальных клиентов из Китая передумали открывать счета или стали сильнее беспокоиться насчет хранения своих денег. Банки пожаловались, что это может затормозить их развитие. Другой руководитель банка посчитал, что Швейцария «слишком быстро ополчилась против своих клиентов из России».

По данным газеты, азиатские клиенты вносят значительный вклад в прибыль банковского сектора Швейцарии.