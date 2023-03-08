Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
36 минут назад

Банки Швейцарии пожаловались на уход китайцев из-за санкций против России

Lenta.ru

Главы крупных банков в Швейцарии сообщили, что многие их крупные клиенты из Китая отказались от сотрудничества из-за санкций против России. Об этом пишет Financial Times (FT), выдержки из материала приводит агентство «Прайм».

Банки Швейцарии пожаловались на уход китайцев из-за санкций против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Руководители шести из десяти крупнейших банков страны рассказали, что сотни потенциальных клиентов из Китая передумали открывать счета или стали сильнее беспокоиться насчет хранения своих денег. Банки пожаловались, что это может затормозить их развитие. Другой руководитель банка посчитал, что Швейцария «слишком быстро ополчилась против своих клиентов из России».

По данным газеты, азиатские клиенты вносят значительный вклад в прибыль банковского сектора Швейцарии.

В феврале сообщалось, что Берн заблокировал российские активы на 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций, но банк Credit Suisse (CS) мог заблокировать другие российские средства, на которые наложены санкции со стороны других стран.

Рынки,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий