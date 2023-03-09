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30 минут назад

Binance закрыла для россиян покупку долларов и евро через P2P

Investing.com Россияиещё 1

Криптобиржа Binance запретила россиянам, а также любым физлицам, проживающим в России, покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис. Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителя биржи. Решение было принято в соответствии с десятым пакетом ограничительных мер Евросоюза против России.

Кроме того, биржа запретила гражданам ЕС покупать и продавать рубли по P2P.

«Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты», — указал представитель биржи.

P2P-сервисы Binance и других криптобирж россияне стали активно использовать в 2022 году как инструмент для перевода денег за рубеж — после того, как обычные SWIFT-переводы стали затруднены. С помощью таких сервисов можно перевести деньги с одного криптокошелька на другой или купить криптовалюту (например, привязанный к стоимости доллара стейблкоин USDT за рубли).

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