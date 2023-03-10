В США заявили о способности заместить российский газ в Европе

Глава комитета по энергетике и природным ресурсам сената США Джо Манчин заявил, что Вашингтон может полностью заменить нефть и газ из России для европейского рынка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress

Такую оценку он дал во время международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне.

«Я думаю, да. Мы в состоянии», – ответил Манчин на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что в этом случае Россия больше не сможет использовать энергоносители «как оружие».

«Это будет благословением для демократии и свобод людей», – заключил Манчин.

Кроме того, сенатор заявил, что хотел бы полностью убрать энергоносители из России из мирового рынка. Однако подобное решение, по его мнению, каждая страна должна принимать самостоятельно.