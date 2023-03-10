В США заявили о способности заместить российский газ в Европе

Глава комитета по энергетике и природным ресурсам сената США Джо Манчин заявил, что Вашингтон может полностью заменить нефть и газ из России для европейского рынка. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такую оценку он дал во время международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне.
«Я думаю, да. Мы в состоянии», – ответил Манчин на соответствующий вопрос.
Он также добавил, что в этом случае Россия больше не сможет использовать энергоносители «как оружие».
«Это будет благословением для демократии и свобод людей», – заключил Манчин.
Кроме того, сенатор заявил, что хотел бы полностью убрать энергоносители из России из мирового рынка. Однако подобное решение, по его мнению, каждая страна должна принимать самостоятельно.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ стала полностью независимой от поставок российских угля, нефти и газа.