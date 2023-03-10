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1 час назад

Американский сенатор: США могут заменить российские нефть и газ для Европы

Елена Прошина

Глава комитета по энергетике и природным ресурсам сената США Джо Манчин заявил, что Вашингтон может полностью заменить нефть и газ из России для европейского рынка. Об этом сообщает РИА «Новости».

В США заявили о способности заместить российский газ в Европе
Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPressNikolay Gyngazov, GlobalLookPress

Такую оценку он дал во время международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне.

«Я думаю, да. Мы в состоянии», – ответил Манчин на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что в этом случае Россия больше не сможет использовать энергоносители «как оружие».

«Это будет благословением для демократии и свобод людей», – заключил Манчин.

Кроме того, сенатор заявил, что хотел бы полностью убрать энергоносители из России из мирового рынка. Однако подобное решение, по его мнению, каждая страна должна принимать самостоятельно.

Российская нефть поедет в Европу обходными путями

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ стала полностью независимой от поставок российских угля, нефти и газа.

Рынки,Олаф Шольц,Джо Манчин,Сенат США,
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