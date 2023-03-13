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35 минут назад

Доллар упал ниже 75 рублей

Лера Букина

Курс рубля во второй половине дня понедельника укрепляет свои позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара впервые с 1 марта упал ниже 75 рублей, данные торгов Московской биржи.

По состоянию на 14:21 мск курс американской валюты снижался на 1,55 рубля, до 74,92 рубля.

К 14:25 мск курс доллара замедлил рост до 75 рублей (-1,45 рубля). Курс евро упал на 1,27 рубля, до 79,98 рубля, юаня - на 0,76%, до 10,882 рубля.

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Доллар начал активно падать утром. На рынках отражается ситуация с банкротством американского Silicon Valley Bank (SVB). Напомним, что он был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

В итоге экспертами были скорректированы оценки по ключевой ставке Федрезерва на мартовское заседание.

Также сегодня стало известно, что Signature Bank, который пользовался большим спросом у американских криптокомпаний, решили закрыть.

Рынки,Московская биржа,ФРС,
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