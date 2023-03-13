Золото начало дорожать на российском рынке

Его цена впервые с апреля прошлого года поднялась выше уровня 4 600 руб./г.

Этому способствовало повышение стоимости металла на мировом рынке выше уровня 1 900 долларов за 1 тройскую унцию, максимума за последние четыре недели. На стоимость золота повлияли банкротства ряда американских банков, что ухудшает перспективы крупнейшей мировой экономики и повышает вероятность смягчения денежно-кредитной политики ФРС.