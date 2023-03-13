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51 минуту назад

Золото начало дорожать на российском рынке из-за мировой конъюнктуры

Говорит Москва

Его цена впервые с апреля прошлого года поднялась выше уровня 4 600 руб./г.

Золото начало дорожать на российском рынке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Этому способствовало повышение стоимости металла на мировом рынке выше уровня 1 900 долларов за 1 тройскую унцию, максимума за последние четыре недели. На стоимость золота повлияли банкротства ряда американских банков, что ухудшает перспективы крупнейшей мировой экономики и повышает вероятность смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

С начала года золото подорожало на российском рынке почти на 14%, причём только за последнюю неделю рост составил около 4%. Обновлению многомесячного максимума способствовал рост цен на золото на мировом рынке.

Рынки,ФРС,
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