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31 минуту назад

Эксперт прокомментировал сведения о поддержке Индией потолка цен на нефть

Илья Родин

Информация о поддержке со стороны Индии введенных против России ограничительных мер ничем не подтверждается, заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Об этом пишет «Прайм».

Эксперт прокомментировал сведения о поддержке Индией потолка цен на нефть
Фото: 

Отмечается, что ранее агентство Bloomberg рассказало о решении Нью-Дели поддержать западные санкции в отношении Москвы. В частности, сообщалось о том, что власти страны призвали банки соблюдать принятый лидерами G7 потолок цен на нефть.

Индия решила не нарушать санкции против России

По словам эксперта, Запад действительно пытается оказать давление Индию. Тем не менее, не следует безоговорочно принимать на веру публикации в западных СМИ.

Миронюк пояснил, что в настоящее российский экспорт энергоресурсов практически полностью переориентирован на азиатский рынок. Он уточнил, что в КНР и Индию поступает 4 из 5 отправляемых покупателям баррелей нефти.

Кроме того, фактические данные об объеме поставок не подтверждают намерения Нью-Дели присоединиться к рестрикциям против России.

По его мнению, призыв мог быть обращен к фирмам, зарегистрированным в Индии: страховщикам, кредитным организациям, перевозчикам. Он пояснил, что аналогичные услуги в полном объеме могут выполнять российские компании.

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