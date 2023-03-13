Эксперт прокомментировал сведения о поддержке Индией потолка цен на нефть

Информация о поддержке со стороны Индии введенных против России ограничительных мер ничем не подтверждается, заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Об этом пишет «Прайм».

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Отмечается, что ранее агентство Bloomberg рассказало о решении Нью-Дели поддержать западные санкции в отношении Москвы. В частности, сообщалось о том, что власти страны призвали банки соблюдать принятый лидерами G7 потолок цен на нефть.

По словам эксперта, Запад действительно пытается оказать давление Индию. Тем не менее, не следует безоговорочно принимать на веру публикации в западных СМИ.

Миронюк пояснил, что в настоящее российский экспорт энергоресурсов практически полностью переориентирован на азиатский рынок. Он уточнил, что в КНР и Индию поступает 4 из 5 отправляемых покупателям баррелей нефти.

Кроме того, фактические данные об объеме поставок не подтверждают намерения Нью-Дели присоединиться к рестрикциям против России.