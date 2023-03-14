Страны ОПЕК добывали в феврале на 927 тыс. б/с нефти меньше, чем договорились

Совокупная добыча нефти в странах ОПЕК, присоединившихся к соглашению ОПЕК+, в феврале 2023 года оказалась на 927 тыс. баррелей в сутки ниже уровня, предусмотренного сделкой. Такие данные приводятся в отчете ОПЕК, опубликованном в марте.

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Суммарный объем добычи нефти в странах ОПЕК, присоединившихся к ОПЕК+ - это все страны организации, кроме Ирана, Ливии и Венесуэлы, - увеличили объемы добычи на 4 тыс. б/с, до 24,489 млн б/с. При этом во всех странах ОПЕК уровень добычи вырос на 117 тыс. б/с, до 28,924 млн б/с.

Согласно соглашению ОПЕК+, страны-участницы должны были с ноября 2022 года уменьшить добычу на 2 млн б/с от августовского уровня. При этом в ноябре страны уже добывали меньше нефти, чем предусмотрено по новым квотам.