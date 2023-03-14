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39 минут назад

Цены на газ в Европе рухнули

Lenta.ru

В ходе торгов во вторник, 14 марта, цены на газ в Европе ускорили падение, рухнув почти на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. В ходе сессии стоимость опускалась ниже 500 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе рухнули
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В вечеру вторника апрельские фьючерсы по индексу TTF торговались по 495,6 доллара за тысячу кубометров, теряя 9,7 процента. Несмотря на стремительное снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений.

Ранее стало известно, что рейтинговое агентство Fitch вдвое понизило прогноз по средней цене газа в Европе в 2023 году, а также снизило ожидания по его стоимости в США на 2023-2024 годы. Эксперты полагают, что средняя стоимость газа на главном хабе TTF в Нидерландах в этом году составит 20 долларов за тысячу кубических футов (706 долларов за тысячу кубометров), хотя в декабре агентство оценивало ее в 40 долларов за тысячу кубических футов (1412 долларов за тысячу кубометров).

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