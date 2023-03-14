Биткоин побил рекорд в сложности майнинга

Согласно результатам перерасчёта от 11 марта, сложность добычи биткоина выросла на 1,16%, что является новым историческим рекордом. В данный момент сложность составляет 43,55 Тхеш. При этом эксперты полагают, что в будущем она будет только расти.

Последний аналогичный рекорд был поставлен 25 февраля. Тогда сложность добычи достигла 43,05 Тхеш. Отмечается, что сложность добычи биткоина изменяется каждые 2016 добытых блоков – это происходит приблизительно один раз в две недели. Такая мера применяется для того, чтобы каждый блок биткоина добывался приблизительно за 10 минут. На сегодняшний день для добычи одного блока потребуется 9 минут 53 секунды, или 311,69 Эхеш/с, что тоже является рекордом.