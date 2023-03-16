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1 час назад

Россия в разы сократила вложения в гособлигации США

Lenta.ruиещё 3

В Минфине США заявили, что Россия в девять раз сократила вложения в американские государственные облигации — до 68 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Россия в разы сократила вложения в гособлигации США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации американского казначейства, в декабре прошлого года объем вложений России в государственные облигации США составил 629 миллионов долларов, тогда как в октябре показатель был равен 2,034 миллиарда долларов.

Однако в январе 2023 года объем российских вложений составил всего 54 миллиона долларов в долгосрочные облигации и 13 миллионов долларов — в краткосрочные.

Ранее сообщалось, что американский банк Silicon Valley Bank (SVB) обанкротился. Он является крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года. Отмечается, что в прошлом году его оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно увеличивалась.

12 марта нью-йоркский Signature Bank закрыли из-за системных рисков после краха банка Silicon Valley Bank. Всем вкладчикам обеих организаций пообещали предоставить полный доступ к своим активам.

Рынки,Казначейство США,
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