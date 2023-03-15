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1 час назад

Акции Credit Suisse обновили рекордный минимум

Investing.com Россия

Акции Credit Suisse снова упали в среду на 8,7% до нового рекордно низкого уровня, поскольку инвесторы оценили влияние недостатков внутреннего контроля банка, пишет Reuters.

Credit Suisse в своем годовом отчете за 2022 год заявил, что выявил «существенные недостатки» в контроле за финансовой отчетностью и еще не остановил отток клиентов.

Второй по величине банк Швейцарии до сих пор пытается оправиться от череды скандалов, подорвавших доверие к нему инвесторов и клиентов. Отток клиентов в четвертом квартале 2022 года вырос до более чем 110 млрд швейцарских франков ($120 млрд), ($1 = 0,9151 швейцарского франка)

Акции банка в последний раз упали на 8,2% до 2,059 швейцарских франков ($2,31), снижаясь седьмой день подряд.

Стоимость страхования облигаций банка от дефолта также выросла: 5-летние кредитные дефолтные свопы по долговым обязательствам Credit Suisse увеличились с 549 базисных пунктов до 533 базисных пунктов.

Главный акционер банка исключил возможность предоставления дополнительной финансовой помощи швейцарскому банку.

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