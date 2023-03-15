Акции швейцарского банка рекордно обвалились

В ходе торгов 15 марта акции банка Credit Suisse рекордно упали — к закрытию предыдущего дня котировки рухнули на 25 процентов и обновили исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные Швейцарской биржи SIX Swiss Exchange.

В нижней точке стоимость ценных бумаг группы опускалась до 1,7 швейцарского франка за штуку. На момент написания материала акции Credit Suisse торговались на уровне 1,75 франка. Падение привело к снижению ведущего индекса европейских банков Euro Stoxx Banks на семь процентов — рекордных с начала января.

Обвал ценных бумаг Credit Suisse был связан с отказом крупнейшего акционера — Saudi National Bank — от дополнительных инвестиций в «проблемный швейцарский банк», пишет Bloomberg. Ранее на фоне рекордных убытков и массового оттока клиентов Credit Suisse потерял старейшего и одного из своих крупнейших акционеров — от 10-процентной доли в банке в начале марта избавилась инвестиционная компания Harris Associates.