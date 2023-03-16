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1 час назад

Нью-Йоркская фондовая биржа перестанет торговать акциями ЦИАН

Lenta.ru

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) сообщила о планах провести делистинг депозитарных расписок российской компании ЦИАН, владеющей онлайн-платформой по поиску недвижимости. Пресс-релиз размещен на сайте Businesswire.

Нью-Йоркская фондовая биржа перестанет торговать акциями ЦИАН
Фото: ТАССТАСС

Такое решение принял отдел регулирования NYSE. Там сочли, что компания не подходит для листинга, а дальнейшие сделки с ней «нецелесообразны и необоснованны». Биржа напомнила, что перестала торговать акциями ЦИАН еще 28 февраля.

Компания имеет право запросить пересмотр решения о делистинге комитетом совета директоров NYSE, указано в публикации. По завершении всех процедур, в том числе обжалования решения со стороны ЦИАН, биржа обратится в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) c просьбой исключить бумаги компании из своего списка.

Во время IPO (первичного предложения акций) в ноябре 2021 года ЦИАН установила цену за акцию в 16 долларов c общей оценкой в 1,1 миллиарда долларов. Американские депозитарные акции (American Depositary Receipt, ADS), эмитентом которой является The Bank of New York Mellon, торговались на Московской бирже и бирже NYSE. На закрытии торгов на Мосбирже 15 марта бумаги ЦИАН стоили 425,8 рубля, на 2,87 процента дешевле, чем днем ранее.

Ранее о делистинге ценных бумаг четырех российских компаний предупредила биржа Nasdaq. Акции «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter могут исключить из списков с 14 марта. «Яндекс» заявил, что обжалует решение, а Ozon пообещал рассмотреть такую возможность. Обе компании заверили, что их финансовое положение и операционная деятельность не пострадают.

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