Нью-Йоркская фондовая биржа перестанет торговать акциями ЦИАН

Во время IPO (первичного предложения акций) в ноябре 2021 года ЦИАН установила цену за акцию в 16 долларов c общей оценкой в 1,1 миллиарда долларов. Американские депозитарные акции (American Depositary Receipt, ADS), эмитентом которой является The Bank of New York Mellon, торговались на Московской бирже и бирже NYSE. На закрытии торгов на Мосбирже 15 марта бумаги ЦИАН стоили 425,8 рубля, на 2,87 процента дешевле, чем днем ранее.