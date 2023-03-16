FT: ведущие банки США потеряли $165 млрд с начала марта на фоне кризиса

С начала марта 2023 года рыночная капитализация шести крупнейших банков США — Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo — упала на 13%, кредитные организации потеряли порядка $165 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

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В публикации отмечается, что инвесторы начали массово выводить средства из ценных бумаг кредитных организаций. Они опасаются ужесточения регулярного надзора на фоне обострившегося банковского кризиса.

Также вкладчики кредитных организаций выражают беспокойство, что расходы банков могут вырасти из-за того, что им придется выплачивать клиентам более высокие ставки по депозитам, что, в свою очередь, приведет к сокращению прибыли, говорится в публикации.