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1 час назад

FT: ведущие банки США потеряли $165 млрд с начала марта на фоне обострившегося кризиса

Газета.Ru

С начала марта 2023 года рыночная капитализация шести крупнейших банков США — Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo — упала на 13%, кредитные организации потеряли порядка $165 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

FT: ведущие банки США потеряли $165 млрд с начала марта на фоне кризиса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В публикации отмечается, что инвесторы начали массово выводить средства из ценных бумаг кредитных организаций. Они опасаются ужесточения регулярного надзора на фоне обострившегося банковского кризиса.

Также вкладчики кредитных организаций выражают беспокойство, что расходы банков могут вырасти из-за того, что им придется выплачивать клиентам более высокие ставки по депозитам, что, в свою очередь, приведет к сокращению прибыли, говорится в публикации.

По мнению аналитиков издания, продажа акций вряд ли будет продолжительной, а сложившаяся ситуация на рынке является побочным ущербом первоначальной паники из-за краха Silicon Valley Bank (SVB).

Рынки,Bank of America,
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