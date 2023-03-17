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Финансовые эксперты озвучили прогноз на следующую неделю

Финансовые эксперты рассказали об изменениях в стоимости валюты, рынке акций и нефти Brent на следующую неделю. Об этом сообщает РИА «Новости».

Спрогнозирован курс доллара и евро на следующую неделю
© РИА Новости

Согласно мнению экспертов, курс доллара на следующей неделе опустится до 76,33 рублей. Курс евро также упадёт до 81,03 рубля, а юань – до 11,13 рублей.

Помимо этого, эксперты считают, что рынок акций, напротив, вырастет на 1,4% по индексу Мосбиржи. Подорожание ждёт и нефть марки Brent, если верить экспертам. Её цена увеличится более чем на 3 доллара, до 76,2 долларов за баррель.

Ранее в Банке России сообщили, что реальный эффективный курс рубля упал на 5,1% в феврале.

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