Спрогнозирован курс доллара и евро на следующую неделю

Финансовые эксперты рассказали об изменениях в стоимости валюты, рынке акций и нефти Brent на следующую неделю. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно мнению экспертов, курс доллара на следующей неделе опустится до 76,33 рублей. Курс евро также упадёт до 81,03 рубля, а юань – до 11,13 рублей.

Помимо этого, эксперты считают, что рынок акций, напротив, вырастет на 1,4% по индексу Мосбиржи. Подорожание ждёт и нефть марки Brent, если верить экспертам. Её цена увеличится более чем на 3 доллара, до 76,2 долларов за баррель.