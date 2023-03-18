Стоимость биткойна взлетела

Стоимость биткоина (BTC) возросла более чем на 10%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные площадки CoinDesk.

Фото: ТАСС ТАСС

Как говорится в публикации, в ходе торгов в субботу биткоин вырос на 10,66% до $27 472. Наибольшее значение было зафиксировано в 1:45, BTC поднялся до значения в $27 818. Затем в 2:00 он опустился до $27 633.

Издание подчеркивает, что впервые с 12 июня 2022 года стоимость биткоина превысила отметку в $27 тыс.

Ранее партнер Capital Lab Евгений Шатов пояснил, что курс BTC вырос на фоне новостей о запуске государственной программы в США. Программа нацелена на предоставление местным финансовым организациям доступа к ликвидности для покрытия обязательств по депозитам.

Отмечается, что еще 16 февраля курс биткоина находился на уровне $16,5 тыс.