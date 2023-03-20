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41 минуту назад

Цена биткоина резко выросла

Лера Букина

Цена биткоина в понедельник впервые с 12 июня 2022 года превысила $28 тыс. Она продемонстрировала рост на 1%, следует из данных Coindesk.

Стоимость биткоина выросла
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По состоянию на 7:47 мск стоимость составила $27 470 (+0,90%).

На рынках отражается ситуация с банкротством американского Silicon Valley Bank (SVB). Напомним, что он был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Ранее в Capital Lab заявили «Известиям», что курс биткоина существенно повысился в цене в связи с новостями о запуске в США государственной программы, которая нацелена на предоставление местным банкам доступа к ликвидности для покрытия обязательств по депозитам.

Что такое биткоин простыми словами для новичков

В начале текущего года курс биткоина был на отметке в $16,5 тыс. В середине февраля BTC преодолел уровень в $25 тыс., что стало максимумом с августа 2022 года. В конце февраля он опустился до $23,7 тыс.

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