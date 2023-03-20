Стоимость биткоина выросла

Цена биткоина в понедельник впервые с 12 июня 2022 года превысила $28 тыс. Она продемонстрировала рост на 1%, следует из данных Coindesk.

По состоянию на 7:47 мск стоимость составила $27 470 (+0,90%).

На рынках отражается ситуация с банкротством американского Silicon Valley Bank (SVB). Напомним, что он был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Ранее в Capital Lab заявили «Известиям», что курс биткоина существенно повысился в цене в связи с новостями о запуске в США государственной программы, которая нацелена на предоставление местным банкам доступа к ликвидности для покрытия обязательств по депозитам.