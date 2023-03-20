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8 минут назад

Нефть Brent упала ниже $71 за баррель

Лера Букина

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с 20 декабря 2021 года, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Нефть Brent упала ниже $71 за баррель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 09:52 мск стоимость Brent падала на 2,8%, до $70,93 за баррель. К 09:54 мск цена Brent достигла $70,95 за баррель (-2,77%). Что касается фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае, то он падал в цене на 2,63%, до $65,17 за баррель.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что несколько стран выступили за снижение ценового потолка для добываемой в России нефти с $60 до $51,45 за баррель. Инициатива принадлежит Польше, Литве и Эстонии.

Позднее, как писала The Wall Street Journal, президент США Джо Байден в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что станы G7 не собираются прибегать к корректировке потолка стоимости российской нефти. Потолок ранее установили на уровне $60 за баррель.

Рынки,Джозеф Байден,Еврокомиссия,
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