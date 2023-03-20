Держатели облигаций Credit Suisse потеряли $17 млрд

Держатели облигаций швейцарского банка Credit Suisse понесли убытки в размере более $17 млрд в результате его слияния с крупнейшим банком конфедерации - UBS. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times.

По ее данным, в рамках сделки между двумя банками швейцарский регулятор Finma распорядился, чтобы 16 млрд швейцарских франков (около $17,26 млрд) облигаций первого уровня (АТ1) были списаны до нуля.

"Чрезвычайная государственная поддержка приведет к полному списанию номинальной стоимости всех акций AT1 Credit Suisse на сумму около 16 млрд франков и, таким образом, к увеличению основного капитала", - сообщил регулятор.

Участники переговоров по сделке ожидают, что списание активов будет иметь широкие последствия для рынка и приведет к распродаже других банковских задолженностей.

"Это решение может вызвать кошмар на европейских долговых рынках, учитывая, что держатели облигаций несут более серьезные потери, чем акционеры Credit Suisse," - пишет издание, ссылаясь на слова одного из банкиров.