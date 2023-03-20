Россия стала лидером по поставкам газа в Китай

России в январе удалось опередить другие страны в вопросе объема поставок природного газа в Китай. Страна обошла Туркменистан, Катар и Австралию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные китайской таможни.
Причем, как отмечается, речь идет не только о газе в трубопроводном виде, но и сжиженном.
Суммарные поставки российского топлива в КНР достигли 2,7 млрд куб. м. Объемы поставок Туркменистана и Катара, которые являются крупнейшими поставщиками, достигли 2,2 млрд куб. м и 1,9 млрд куб. м соответственно. Австралия направила 1,9 млрд куб. м.
По данных таможни КНР, компания «Газпром» в январе поставила по магистрали «Сила Сибири» в КНР порядка 2 млрд куб. м газа. Государство получило еще 770 млн куб. м СПГ.
Ранее «Ведомости» сообщили, что Китаю присвоили статус основного торгового партнера России по итогам прошлого года. Издание сослалось на сведения Федеральной таможенной службы (ФТС).
Согласно ее данным, рост товарооборота между государствами составил 28%. На второй строчке расположилась Турция. Товарооборот с этой страной продемонстрировал рост на 84%. На третьем месте - Нидерланды (-0,1%). В первой пятерке стран по объемам торговли также оказались ФРГ (-23%) и Белоруссия (+10%).