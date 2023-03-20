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1 час назад

Россия стала лидером по поставкам газа в Китай

Лера Букина

России в январе удалось опередить другие страны в вопросе объема поставок природного газа в Китай. Страна обошла Туркменистан, Катар и Австралию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные китайской таможни.

Причем, как отмечается, речь идет не только о газе в трубопроводном виде, но и сжиженном.

Суммарные поставки российского топлива в КНР достигли 2,7 млрд куб. м. Объемы поставок Туркменистана и Катара, которые являются крупнейшими поставщиками, достигли 2,2 млрд куб. м и 1,9 млрд куб. м соответственно. Австралия направила 1,9 млрд куб. м.

По данных таможни КНР, компания «Газпром» в январе поставила по магистрали «Сила Сибири» в КНР порядка 2 млрд куб. м газа. Государство получило еще 770 млн куб. м СПГ.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Китаю присвоили статус основного торгового партнера России по итогам прошлого года. Издание сослалось на сведения Федеральной таможенной службы (ФТС).

Газ из России может пойти в Китай из Казахстана

Согласно ее данным, рост товарооборота между государствами составил 28%. На второй строчке расположилась Турция. Товарооборот с этой страной продемонстрировал рост на 84%. На третьем месте - Нидерланды (-0,1%). В первой пятерке стран по объемам торговли также оказались ФРГ (-23%) и Белоруссия (+10%).

Рынки,ФТС России,Газпром,
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