Россия стала лидером по поставкам газа в Китай

России в январе удалось опередить другие страны в вопросе объема поставок природного газа в Китай. Страна обошла Туркменистан, Катар и Австралию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные китайской таможни.

Причем, как отмечается, речь идет не только о газе в трубопроводном виде, но и сжиженном.

Суммарные поставки российского топлива в КНР достигли 2,7 млрд куб. м. Объемы поставок Туркменистана и Катара, которые являются крупнейшими поставщиками, достигли 2,2 млрд куб. м и 1,9 млрд куб. м соответственно. Австралия направила 1,9 млрд куб. м.

По данных таможни КНР, компания «Газпром» в январе поставила по магистрали «Сила Сибири» в КНР порядка 2 млрд куб. м газа. Государство получило еще 770 млн куб. м СПГ.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Китаю присвоили статус основного торгового партнера России по итогам прошлого года. Издание сослалось на сведения Федеральной таможенной службы (ФТС).