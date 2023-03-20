Акции крупнейшего банка Швейцарии рухнули на фоне покупки Credit Suisse

Акции крупнейшего банка Швейцарии UBS рухнули на 16% на открытии торгов в понедельник. Это следует из данных Швейцарской биржи SIX Swiss Exchange.

Такого обвала не было с сентября 2008 года.

В моменте ценные бумаги UBS падали в цене до 14,38 швейцарского франка (15,51 доллара) за штуку. Спустя 30 минут котировки начали демонстрировать рост.

Акции Credit Suisse на открытии торгов также показали падение, снижение к закрытию в пятницу, 17 марта, достигло 62%. Кроме того, было зафиксировано падение бумаг других ведущих европейских банков, в частности Deutsche Bank, BNP Paribas и Societe Generale, а также Barclays.

Такая динамика наблюдается в связи с новостями о поглощении банком UBS Credit Suisse. Данные финансовые структуры получат от Нацбанка Швейцарии гарантию ликвидности в размере $108 млрд в дополнение к кредиту в размере $54 млрд.