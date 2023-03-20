Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Акции крупнейшего банка Швейцарии рухнули на фоне покупки Credit Suisse

Лера Букина

Акции крупнейшего банка Швейцарии UBS рухнули на 16% на открытии торгов в понедельник. Это следует из данных Швейцарской биржи SIX Swiss Exchange.

Такого обвала не было с сентября 2008 года.

В моменте ценные бумаги UBS падали в цене до 14,38 швейцарского франка (15,51 доллара) за штуку. Спустя 30 минут котировки начали демонстрировать рост.

Акции Credit Suisse на открытии торгов также показали падение, снижение к закрытию в пятницу, 17 марта, достигло 62%. Кроме того, было зафиксировано падение бумаг других ведущих европейских банков, в частности Deutsche Bank, BNP Paribas и Societe Generale, а также Barclays.

Такая динамика наблюдается в связи с новостями о поглощении банком UBS Credit Suisse. Данные финансовые структуры получат от Нацбанка Швейцарии гарантию ликвидности в размере $108 млрд в дополнение к кредиту в размере $54 млрд.

«UBS пойдет под откос»: Дерипаска о банковском кризисе в Швейцарии

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о падении банка UBS вслед за Credit Suisse. Это произойдет из-за позиции властей Швейцарии, которые перестают придерживаться нейтралитета, заявил он. Так, по словам бизнесмена, правительство этой страны, вероятно, «утопит» данный финансовый холдинг.

Рынки,Олег Дерипаска,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий