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1 час назад

Курс рубля снова поднялся по отношению к доллару

Илья Родин

Курс рубля в понедельник, 20 марта, несколько поднялся по отношению к юаню и доллару. Вместе с тем, он незначительно снизился по отношению к евро, пишет «Прайм».

Курс рубля снова поднялся по отношению к доллару
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что утром российская валюта упала на торгах по отношению к юаню и доллару.

По данным Московской биржи, юань потерял 5 копеек и упал до 11,14 рубля, курс доллара расчетами «на завтра» снизился до 76,75 рубля (на 31 копейку), европейская валюта повысилась до 82,17 рубля (на 17 копеек).

Уточняется, что объем торгов по юаню составил 90,6 млрд рублей, по доллару - 59,6 млрд рублей, по евро - 43,4 млрд рублей.

Ранее эксперт назвал причины обвала рубля на Московской бирже. По его мнению, на это повлиял ряд факторов, в том числе, локальных.

Рынки,Московская биржа,
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