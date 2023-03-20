Курс рубля снова поднялся по отношению к доллару

Курс рубля в понедельник, 20 марта, несколько поднялся по отношению к юаню и доллару. Вместе с тем, он незначительно снизился по отношению к евро, пишет «Прайм».

Фото: Рамблер Рамблер

Отмечается, что утром российская валюта упала на торгах по отношению к юаню и доллару.

По данным Московской биржи, юань потерял 5 копеек и упал до 11,14 рубля, курс доллара расчетами «на завтра» снизился до 76,75 рубля (на 31 копейку), европейская валюта повысилась до 82,17 рубля (на 17 копеек).

Уточняется, что объем торгов по юаню составил 90,6 млрд рублей, по доллару - 59,6 млрд рублей, по евро - 43,4 млрд рублей.