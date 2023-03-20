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1 час назад

ЦБ определил порядок возвращения российских ценных бумаг из-за рубежа

ТАССиещё 1

Банк России определил для депозитариев порядок возврата российских ценных бумаг, которые учитываются на их клиентских счетах за рубежом, сообщается на сайте ЦБ. Это позволит исключить иностранную организацию из цепочки учета российских бумаг и защитить интересы и права инвесторов.

ЦБ определил порядок возвращения российских ценных бумаг из-за рубежа
Фото: ТАССТАСС

"Депозитарии должны подать заявления о переводе в НРД (Национальный расчетный депозитарий - прим. ТАСС), после чего ценные бумаги будут зачислены на их счета депо номинального держателя, открытые в центральном депозитарии. Такая возможность им предоставляется один раз", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 января 2023 года владельцы ценных бумаг, передавшие их по договору на хранение иностранной организации с правом пользования, могут обратиться с заявлением в российский депозитарий о принудительном переводе активов в отечественную инфраструктуру.

При этом Банк России установил срок, на который может быть продлена эта процедура. Если зарубежный институт представил свои обоснованные возражения на списание за два дня до истечения срока, указанного в уведомлении, то на урегулирование вопросов дается еще 30 рабочих дней.

Рынки,Банк России,
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