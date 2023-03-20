ЦБ определил порядок возвращения российских ценных бумаг из-за рубежа

Банк России определил для депозитариев порядок возврата российских ценных бумаг, которые учитываются на их клиентских счетах за рубежом, сообщается на сайте ЦБ. Это позволит исключить иностранную организацию из цепочки учета российских бумаг и защитить интересы и права инвесторов.

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"Депозитарии должны подать заявления о переводе в НРД (Национальный расчетный депозитарий - прим. ТАСС), после чего ценные бумаги будут зачислены на их счета депо номинального держателя, открытые в центральном депозитарии. Такая возможность им предоставляется один раз", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 января 2023 года владельцы ценных бумаг, передавшие их по договору на хранение иностранной организации с правом пользования, могут обратиться с заявлением в российский депозитарий о принудительном переводе активов в отечественную инфраструктуру.