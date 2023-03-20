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38 минут назад

Турция составила список запрещенных для экспорта в Россию товаров

Илья Родин

Власти Турции распространили среди предпринимателей списки товаров, запрещенных для транзита в Россию с 1 марта, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что в 2022 году государства Евросоюза запретили ввоз в Россию ряда товаров, в том числе, дорогой косметики, машин премиум-сегмента.

Источник пояснил, что правительство направило экспортерам список гаджетов, устройств, приборов и прочего, что запрещается к ввозу в Россию с 1 марта.

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Вместе с тем, по словам собеседника агентства, запрет не был распространен на товары, произведенные в Турции с использованием деталей и компонентов из других стран.

Источник подчеркнул, что Анкара опасается вторичных санкций со стороны Евросоюза, который является крупнейшим торговым партнером Турции.

Представитель Евросоюза в беседе с журналистами агентства рассказал, что высокопоставленные турецкие чиновники в устной форме заверили Еврокомиссию в соблюдении введенных против России ограничений. В Анкаре пояснили, что с 1 марта страна прекратит транзит товаров, внесенных в санкционные списки.

В 2022 году товарооборот между Россией и Турцией вырос с $5,8 млрд до $9,3 млрд. На фоне этого западные страны требуют от Анкары безусловного соблюдения антироссийских ограничительных мер, сообщает РБК.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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