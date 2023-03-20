Турция составила список запрещенных для экспорта в Россию товаров

Власти Турции распространили среди предпринимателей списки товаров, запрещенных для транзита в Россию с 1 марта, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что в 2022 году государства Евросоюза запретили ввоз в Россию ряда товаров, в том числе, дорогой косметики, машин премиум-сегмента.

Источник пояснил, что правительство направило экспортерам список гаджетов, устройств, приборов и прочего, что запрещается к ввозу в Россию с 1 марта.

Вместе с тем, по словам собеседника агентства, запрет не был распространен на товары, произведенные в Турции с использованием деталей и компонентов из других стран.

Источник подчеркнул, что Анкара опасается вторичных санкций со стороны Евросоюза, который является крупнейшим торговым партнером Турции.

Представитель Евросоюза в беседе с журналистами агентства рассказал, что высокопоставленные турецкие чиновники в устной форме заверили Еврокомиссию в соблюдении введенных против России ограничений. В Анкаре пояснили, что с 1 марта страна прекратит транзит товаров, внесенных в санкционные списки.