ЦБ изменил правила покупки иностранных ценных бумаг

Банк России анонсировал изменение с 1 апреля правил покупки неквалифицированными инвесторами ценных бумаг дружественных эмитентов. Соответствующее объявление сделано на сайте регулятора.
У брокера будет возможность исполнять поручение клиента только в случае информирования клиента о возможной дальнейшей блокировке таких ценных бумаг.
«Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска», - указывает ЦБ.
Со вторника, 21 марта, приостанавливают допуск к организованным торгам ПАО «СПБ Биржа» новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественном депозитарии, отмечает Центробанк.