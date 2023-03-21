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59 минут назад

Мосбиржа: рубль вырос к доллару, юаню и евро

Елена Прошина

Курс рубля по итогам торгов 21 марта вырос по отношению к доллару, юаню и евро. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Московской биржи и комментарии аналитиков.

Мосбиржа: рубль вырос к доллару, юаню и евро
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На 19:00 курс доллара упал на 51 копейку до 76,66 рублей, юаня — на три копейки до 11,16 рублей, евро — на 11 копеек до 82,6 рублей. Объем торгов китайской валютой составил 101,17 миллиарда рублей против 59, 06 миллиардов и 49,25 миллиардов по американской и европейской.

По мнению аналитиков, рубль смог укрепиться из-за роста цен на нефть — апрельский фьючерс марки Brent вырос 21 марта на 1,93% до 75,22 доллара за баррель. При этом в ближайшее время эксперты не прогнозируют значительных изменений в позициях доллара на валютном рынке. По их оценкам, 22 марта доллар может стоить 76-78 рублей, евро — 81,83,5 рубль, юань — 11-11,3 рублей.

Рынки,Московская биржа,
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