Мосбиржа: рубль вырос к доллару, юаню и евро

Курс рубля по итогам торгов 21 марта вырос по отношению к доллару, юаню и евро. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Московской биржи и комментарии аналитиков.

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На 19:00 курс доллара упал на 51 копейку до 76,66 рублей, юаня — на три копейки до 11,16 рублей, евро — на 11 копеек до 82,6 рублей. Объем торгов китайской валютой составил 101,17 миллиарда рублей против 59, 06 миллиардов и 49,25 миллиардов по американской и европейской.