Евро взлетел выше 83 рублей

В среду, 22 марта, рубль ослабил свои позиции. В ходе торгов курс евро преодолел отметку в 83 рубля, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 11:01 мск курс европейской валюты поднялся на 0,5%, до 83,01 рубля. К 11:05 мск курс евро был на отметке в 82,97 рубля (+0,44%). Курс доллара повышался до 76,96 рубля (+0,39%).

Вместе с тем рубль укрепился к юаню. Курс китайской валюты снижался на 0,02%, до 11,15 рубля.

Ранее замминистра финансов Владимир Колычев заявил о планах Минфина в 2023 году обнулить долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Так, в нем останутся только золото, юани и рубли, отметил он.