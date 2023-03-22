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34 минуты назад

Евро взлетел выше 83 рублей

Лера Букина

В среду, 22 марта, рубль ослабил свои позиции. В ходе торгов курс евро преодолел отметку в 83 рубля, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 11:01 мск курс европейской валюты поднялся на 0,5%, до 83,01 рубля. К 11:05 мск курс евро был на отметке в 82,97 рубля (+0,44%). Курс доллара повышался до 76,96 рубля (+0,39%).

Вместе с тем рубль укрепился к юаню. Курс китайской валюты снижался на 0,02%, до 11,15 рубля.

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Ранее замминистра финансов Владимир Колычев заявил о планах Минфина в 2023 году обнулить долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Так, в нем останутся только золото, юани и рубли, отметил он.

Бизнесмен Олег Дерипаска ранее заявил, что нынешний период является подходящим для продажи долларов и покупки немного евро и гораздо больше юаней и золота.

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