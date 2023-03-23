Нигерия помогла России поставить рекорд по экспорту бензина

В январе Россия поставила исторический рекорд по экспорту бензина на уровне 205,5 тысячи баррелей в сутки (б/с), Нигерия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), ставшие основными покупателями.

Традиционно российский бензин шел на экспорт в небольших объемах, а основными экспортными видами топлива для России являлись дизель и мазут. Например, в 2021 году отечественные нефтяные компании продали за рубеж всего 4 миллиона тонн бензина из произведенного 41 миллиона тонн.

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Поставки начали резко расти в декабре 2022-го. Они удвоились по сравнению с ноябрем и прибавили 50 процентов в годовом выражении, составив 185,9 тысячи баррелей в сутки. После январского максимума экспорт несколько снизился: в феврале суточные поставки шли на уровне 199,8 тысячи баррелей, с 1 по 21 марта — 181,8 тысячи баррелей.

До начала военных действий на Украине главным покупателем российских нефтепродуктов была Европа — в 2021 году на нее пришлось 62 процента экспорта. Однако с марта западные страны стали отказываться от топлива из России, а с 5 февраля ЕС ввел эмбарго на его закупки. В итоге отечественным компаниям пришлось перенаправить поставки нефтепродуктов в «дружественные» страны.

Как подсчитали в Kpler, в марте лидером по закупкам бензина в России стала Нигерия — туда поступало 54,8 тысячи баррелей в сутки, или 30 процентов от российского экспорта. Отечественные компании регулярно поставляют нефтепродукты в эту страну с декабря. По словам старшего аналитика по нефти Kpler Виктора Катоны, в Нигерии высокий спрос на бензин, а собственного производства топлива не хватает.

За Нигерией по объему закупок следуют ОАЭ. Эмираты стали закупать российский бензин в июне 2022-го, а рекорд по импорту был установлен в ноябре — 55,8 тысячи баррелей в сутки. Однако за истекший период марта их уровень оказался минимальным — 23,2 тысячи баррелей в сутки. Катона из Kpler объясняет рост поставок тем, что в стране существует рынок, где топливо может закупаться без указания страны назначения груза.

Небольшие объемы экспорта пришлись на Мальту (18,9 тысячи баррелей в сутки), Ливию (7,7 тысячи), Грецию (5,9 тысячи), Гану (4,4 тысячи) и Грузию (4 тысячи). При этом Kpler не располагает данными об отгрузках 35,6 процента экспорта бензина — компания указала, что поставки велись «в неизвестном направлении». По данным S&P Global Platts, общая доля Африки и Ближнего Востока в объеме экспорта российских нефтепродуктов с ноября по февраль выросла с 26 до 50 процентов.