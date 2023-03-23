Стоимость нефти перешла к снижению после трех дней роста

Мировые цены на нефть начали снижаться 23 марта примерно на 1% после роста на протяжении трех дней. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

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По состоянию на 20:50 по московскому времени, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent упала 0,9%, до 75,98 доллара за баррель. Цена WTI на то же время опустилась на 1,07%, до 70, 14 доллара за баррель.