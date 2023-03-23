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1 час назад

В США оценили запасы стратегического резерва нефти в стране

Lenta.ru

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что стране потребуется несколько лет для восполнения стратегического резерва нефти. Ее слова приводит РИА Новости.

В США оценили запасы стратегического резерва нефти в стране
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Выступая на бюджетных слушаниях в конгрессе Грэнхолм заявила, что стратрезерв обмелел из-за товарных интервенций. Она пояснила, что процесс тормозится желанием американских властей закупиться топливом дешевле, чем она его продавала.

Министр отметила, что в текущем году будет сложно воспользоваться такими низкими ценами, но администрация продолжит заниматься поиском выгодных предложений в будущем, так как хочет «сберечь доллары налогоплательщиков».

Стоимость нефти перешла к снижению после трех дней роста

Она пояснила, что цель состоит в том, чтобы выкупить нефть обратно. Так, ее продавали в среднем по 94 доллара за баррель, а приобрести намерены по цене менее 72 долларов за баррель. Это планируется делать в течении нескольких лет.

Ранее помощник министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт заявил, что сокращение поставок российского природного газа в страны Европейского союза (ЕС) создает угрозу для их экономик. Лайт считает, что без пополнения газохранилищ в Европе российским природным газом весенний и летний периоды пополнения могут быть труднее, чем в предыдущие годы.

Рынки,Дженнифер Грэнхолм,ЕС,
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