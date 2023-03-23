В США оценили запасы стратегического резерва нефти в стране

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что стране потребуется несколько лет для восполнения стратегического резерва нефти. Ее слова приводит РИА Новости.

Выступая на бюджетных слушаниях в конгрессе Грэнхолм заявила, что стратрезерв обмелел из-за товарных интервенций. Она пояснила, что процесс тормозится желанием американских властей закупиться топливом дешевле, чем она его продавала.

Министр отметила, что в текущем году будет сложно воспользоваться такими низкими ценами, но администрация продолжит заниматься поиском выгодных предложений в будущем, так как хочет «сберечь доллары налогоплательщиков».

Она пояснила, что цель состоит в том, чтобы выкупить нефть обратно. Так, ее продавали в среднем по 94 доллара за баррель, а приобрести намерены по цене менее 72 долларов за баррель. Это планируется делать в течении нескольких лет.