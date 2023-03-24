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37 минут назад

Акции крупнейшего банка Германии резко упали

Lenta.ru

В ходе торгов в пятницу, 24 марта, на бирже XETRA акции Deutsche Bank — крупнейшего банка Германии — упали более чем на 13 процентов. В нижней точке стоимость ценной бумаги опускалась до 7,9 евро за штуку, побив рекорд последних пяти месяцев, свидетельствуют данные площадки.

Акции крупнейшего банка Германии резко упали
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Параллельно резко подскочили кредитные дефолтные свопы (CDS) Deutsche Bank — стоимость страхования долга банка от дефолта поднялась на 18 процентов, достигнув четырехлетнего максимума, пишет Reuters. CDS являются индикатором проблем на рынке — цена страховки повышается на фоне появления сомнений в устойчивости эмитента у держателей ценных бумаг.

Такие настроения на рынке свидетельствуют о растущих опасениях инвесторов относительно стабильности европейского банковского сектора. После закрытия Silicon Valley Bank в США аналогичная участь ждала Signature Bank, а в Европе тем временем из-за финансовых проблем произошло объединение швейцарского Credit Suisse с конкурентом UBS. Поглощение второго по величине банка в Швейцарии стало еще одним фактором, почему инвесторы стали массово выводить средства из ценных бумаг кредитных организаций.

На американском рынке акции банков продолжили двухнедельную волну падения на фоне очередного повышения ключевой ставки ФРС США. На европейском рынке на данный момент наблюдается та же динамика — крупнейшие банки региона Commerzbank, Credit Suisse, Societe Generale и UBS теряют в цене более семи процентов.

Впрочем, спасение одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse от банкротства не гарантирует, что банковский кризис в Европе закончен, заявил ранее экс-глава группы «Открытие» Михаил Задорнов. По его словам, финансовые проблемы появятся и у крупных банков других европейских стран. В числе одних из самых слабых банков региона он назвал итальянский Monte dei Paschi di Siena, который является одним из старейших в мире, и немецкий Commerzbank.

Рынки,Компании,Михаил Задорнов,ФРС,
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